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Садовод из Ленобласти нашел пять килограммов ртути в гараже
Сегодня, 13:22
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Садовод из Ленобласти нашел пять килограммов ртути в гараже

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Банку он обнаружил во время уборки.

Садовод из Ленобласти обнаружил на своем участке банку с ртутью. Об этом 18-го июня сообщили в правоохранительных органах. 

В воскресение, 16-го июня, мужчина обратился в экстренные службы Кировского района. Он рассказал, что убирался в гараже и нашел двухлитровую банку с ртутью. В ней находилось около пяти килограммов жидкого металла. 

Как банка оказалась в гараже, дачник из садоводства "Колпинец" не знает. 

Напомним, что ртуть представляет собой яд, и он может быть опасен для человека. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российская нефть снова поступает в Германию

Фото: pixabay.com

Теги: колпинец, ртуть, садовод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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