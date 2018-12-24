Садовод из Ленобласти нашел пять килограммов ртути в гараже

Банку он обнаружил во время уборки.

Садовод из Ленобласти обнаружил на своем участке банку с ртутью. Об этом 18-го июня сообщили в правоохранительных органах.

В воскресение, 16-го июня, мужчина обратился в экстренные службы Кировского района. Он рассказал, что убирался в гараже и нашел двухлитровую банку с ртутью. В ней находилось около пяти килограммов жидкого металла.

Как банка оказалась в гараже, дачник из садоводства "Колпинец" не знает.

Напомним, что ртуть представляет собой яд, и он может быть опасен для человека.

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