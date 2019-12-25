Садовод рассказала, каким будет урожай в 2026 году

По мнению эксперта, угроза неурожая в следующем году существует.

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Татьяна Олейник рассказала, каким будет урожай в 2026 году. Об этом она заявила телеканалу "360".

По словам эксперта, при аномальном тепле осенью на деревьях набухают почки. Олейник подчеркнула, что растения тратят огромные силы, а им нужно их накапливать для перезимовки. Кроме того, в случае морозов есть риск, что кора потрескается, и дерево может погибнуть.

Садовод считает, что угроза неурожая в следующем году существует. При этом она добавила, что если зимой польют дожди, то они смогут подготовить корни деревьев, и урожай получится спасти.

Фото: pxhere.com