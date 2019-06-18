Чистая нефть из России снова поступает через "Дружбу" в Германию

Трубопровод еще не вернулся к нормам прежней эксплуатации.

Российская нефть снова начала поступать на немецкие НПЗ. Чистый продукт идет по трубопроводу "Дружба". Информацию об этом сообщили в пресс-службе "Роснефти" и Total в Германии. Следует отметить, что система не заработала на полную мощность.

На данный момент решаются финансовые и имиджевые вопросы, ставшие остро после загрязнения нефтепродуктов, поступающих в Европу из России. По данным специалистов, договоренность о возможных компенсациях пока что не достигнута.

В ближайшие два-три месяца эксперты проведут оценку потерь из-за произошедшей аварии на трубопроводе.

Напомним, что в мае Белоруссия вернула России 80 тысяч тонн загрязненной нефти.

Видео: YouTube/Роснефть