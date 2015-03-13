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Садовники стали поливать растения в дневное время
Сегодня, 17:40
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Садовники стали поливать растения в дневное время

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Полив растений днем в жару мог бы привести к их гибели.

Садово-парковые предприятия возобновили полив растений в дневное время с приходом дождливой и нежаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Приоритет отдается декоративным кашпо с цветами на ограждениях около пешеходных переходов, цветочным конструкциям на опорах наружного освещения, многоярусным цветочным композициям и вазонам. 

В жаркие дни цветы поливали рано утром или поздним вечером и днем. Дело в том, что в дневное время полив мог бы привести к ожогу листевой пластинки. 

В этом году вертикальное озеленение сделали на Синопской набережной, Лиговском проспекте, Невском, Каменоостровском, Московском проспекте, на улице Кораблестроителей, набережной Лейтенанта Шмидта и других объектах. В конструкциях высадили виолу, летние растения и ампельные растения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Декабристов высадили сирень сорта "Александр Блок" в день памяти поэта. 

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: полив, растения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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