Садовники укутали деревья на Московском проспекте в зимние одежды

За текущий год сотрудники комитета высадили более 11,5 тыс. деревьев и 71,8 тыс. кустарников.

Второй день садовники СПП "Южное" комитета по благоустройству при помощи автоподъемника укутывают липы, растущие на разделительном газоне Московского проспекта, в гигантские одежды. Об этом сообщили в Смольном.

Специалисты фиксируют чехол на стволе, аккуратно поднимают тяжелую материю наверх, стараясь не сломать хрупкие ветки, а затем фиксируют его над кроной. Сейчас рабочие двигаются со скоростью 6 деревьев в день.

Каждый год садовники укрывают торфом лунки, мешковиной – стволы, спанбондом – кроны. Некоторым деревьям нужна помощь, чтобы без потерь пережить зиму.

В комитете рассказали, что садовники разработали дизайн костюмов для деревьев и сами их и шьют. В день получается по 11-12 штук.

На Московском проспекте оденут 200 растений, а 170 растений оденут в наряды проще. Всего укроют 694 дерева.

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Фото: Комитет по благоустройству / Вконтакте