Сады и скверы Петербурга снова открыли после непогоды

Штормовое предупреждение в городе отменено.

Сады и скверы в центральной части Петербурге снова открыты для посещения. Причиной для этого стала отмена штормового предупреждения в городе, напомнили в Смольном. По прогнозу синоптиков, 22 ноября ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба: 314-60-13 – напомнили в правительстве города.

Накануне для посетителей в воскресенье закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Фото: Piter.tv