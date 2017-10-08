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В Петербурге прокуратура нашла нарушения в работе контактного зоопарка, парка и сада бабочек
Сегодня, 12:49
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nadezhda_sib

В Петербурге прокуратура нашла нарушения в работе контактного зоопарка, парка и сада бабочек

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Далее этим займется комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В парке бабочек на Лиговском, саду живых тропических бабочек на улице Правды и контактном зоопарке в переулке Джамбула обнаружили нарушения. Прокуратура Центрального района возбудила три дела об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оказалось, что заведения не соблюдают требования ветеринарного законодательства и законодательства о животном мире при экспонировании животных и контактных зоопарков. 

По выявленным нарушениям прокуратура внесла три представления об устранении нарушений. 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга рассмотрит материалы дела по существу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята

Фото: procspb.ru

Теги: контактный зоопарк, парк бабочек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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