В Петербурге прокуратура нашла нарушения в работе контактного зоопарка, парка и сада бабочек

Далее этим займется комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В парке бабочек на Лиговском, саду живых тропических бабочек на улице Правды и контактном зоопарке в переулке Джамбула обнаружили нарушения. Прокуратура Центрального района возбудила три дела об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оказалось, что заведения не соблюдают требования ветеринарного законодательства и законодательства о животном мире при экспонировании животных и контактных зоопарков.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла три представления об устранении нарушений.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга рассмотрит материалы дела по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята.

Фото: procspb.ru