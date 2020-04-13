В работе контактного зоопарка в ТРК "Охта Молл" обнаружили нарушения

В зоопарке не уделяют должного внимания содержанию животных.

В среду, 7 июля, в пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали об итогах совместной работы с инспекторами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Сотрудники проверили контактный зоопарк, расположенный на территории ТРК "Охта Молл".

Так, ООО "Зоопарк СЗ" не уделяет должного внимания содержанию животных: страус эму, сухопутные черепахи, мини-пиг и попугай ара содержатся в ненадлежащих условиях, площадь их вольеров не соответствует установленным требованиям.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора. Отмечается, что на данный момент нарушения уже устранили, в том числе увеличили площадь вольеров.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке показали маленькую альпаку по имени Шарлотка.

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