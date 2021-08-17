В ТЦ во Фрунзенском районе содержались редкие животные без разрешения Росприроднадзора

На каждого животного заведен ветеринарный паспорт.

Редкие животные жили в контактном зоопарке в ТРЦ "Рио" без разрешения Росприроднадзора.. Речь идет о 6 фламинго, 3 индийских дикобразах и 3 султанках.

Разрешение должно быть на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания редких видов. Все животные занесены в Красную книгу РФ. Султанка и розовый фламинго имеют категорию статуса угрозы исчезновения, как уязвимые, а индийский дикобраз находится под критической угрозой исчезновения. Отмечается, что на животных заведены ветеринарные паспорта, ведутся индивидуальные карточки.

Дело в отношении ООО "Зоомир" передали суду.

Ранее Piter TV фотографировал этих самых фламинго для своего материала о контактных зоопарках.

Видео и фото: Росприроднадзор по СЗФО