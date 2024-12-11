В июне у Мариинского дворца разместят сад-трансформер

Концептуальную схему размещения контейнерного озеленения менять не планируют.

Проект сада-трансформера перед Мариинским дворцом собираются начать реализовывать в конце мая 2025 года. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга.

Начало реализации проекта сада-трансформера перед Мариинским дворцом намечено на конец мая — начало июня 2025 года. Концептуальную схему размещения контейнерного озеленения менять не планируют.

Напомним, идея создания Липового сада-трансформера стоимостью 100 млн рублей возникла ещё в 2024 году. Он должен был появиться на Синем мосту у Мариинского дворца. Предполагается, что на территории сада-трансформера разместятся шесть садов с 161 деревьями (включая 104 липы), 545 кустарниками (рододендроны, розы, самшиты, вейгелы) и свыше 4000 цветов. Также подрядчику предстоит установить 502 кашпо, 20 скамеек и 24 урны.

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Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга; пресс-служба комитета по государственному заказу