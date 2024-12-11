В комблаге рассказали, как украсят Петербург к 80-летию со Дня Победы

Преображение коснется многих районов города.

Петербург активно готовится к празднованию 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Преображение коснется многих районов города. Председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко рассказал "Петербургскому дневнику" о планах по оформлению различных частей города.

В парке "Екатерингоф" в Адмиралтейском районе планируется посадить 80 кустов сорта "Великая Победа", а также оформить главный вход в парк в красных тонах с использованием красной бегонии. В Московском районе на бульваре Победы будет установлена инсталляция "Языки пламени". Композицию из пяти конструкций установят на бульваре со стороны Варшавской улицы, и ещё пять — со стороны Бассейной улицы. Цветники площадью до 700 квадратных метров в форме георгиевской ленты появятся на различных участках вдоль Московского проспекта. В Московском парке Победы создадим тематический цветник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его разместят у здания Музея блокады Ленинграда на Гвардейской аллее.

Петриченко также рассказал, что Свердловскую набережную в Калининском районе планируют украсить, высадив 10 965 растений-летников на площади 145 квадратных метров.

Новый цветник появится на проспекте Непокоренных у памятника защитникам Родины. Он будет выполнен в виде георгиевской ленты площадью 75 квадратных метров. Весной цветник засаживается 5250 фиалками, а летом — 5250 растениями-летниками.

В Красногвардейском районе планируется создание цветников и установка вазонов на Среднеохтинском проспекте, Большой Пороховской улице, на углу проспекта Энергетиков и шоссе Революции, включая стелы "Дорога жизни" на Заневском и Пискаревском проспектах. Цветник "Разорванное кольцо" общей площадью 76 квадратных метров будет расположен на улице Коммуны и Рябовском шоссе.

В Приморском районе создадут тематический цветник с 9100 фиалками. Его общая площадь составит 182 квадратных метра.

В Красносельском районе появится тематический цветник на улице Партизана Германа у дома № 37. Там высадят 14 900 растений, среди которых сальвия и бегония.

В Колпинском районе цветник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет разбит в безымянном сквере на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы. Композиция символизирует цифрой "80" и лучами прожекторов. Весной там создадут композицию из разноцветной гранитной крошки в виде звезды с георгиевской лентой. Её можно будет наблюдать с конца апреля по конец мая.

В Кронштадтском районе в честь 80-летия Победы планируют создать цветник в сквере Подводников между улицами Мартынова, Карла Маркса, Макаровской улицей и проспектом Ленина. Площадь цветника составит 85 квадратных метров. В сквере "Металлист" создадут композицию площадью 104 квадратных метра.

В Невском районе запланированы цветники в безымянном сквере на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов у Невского мемориала "Журавли", а также в Брестском парке между Дальневосточным проспектом, улицей Тельмана и переулком Челиева.

Сергей Петриченко уточнил, что в этом году запланировано высадить 10,5 тысячи деревьев и 93 тысячи кустарников.

Фото: предоставлено Комитетом по благоустройству