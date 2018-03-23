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Сад-трансформер на Московской площади в Петербурге обойдется в 54 млн рублей
Сегодня, 21:12
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Сад-трансформер на Московской площади в Петербурге обойдется в 54 млн рублей

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Начальная цена каждого из лотов варьируется от 7,2 до 9,6 млн рублей.

На Московской пощади в Петербурге появится сад-трансформер. Несколько конкурсов, связанных с организацией пространства, объявила администрация Московского района, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на данные портала госзакупок от 9 июля. 

Сегодня разместили шесть лотов на выполнение работ по обустройству сада, предусмотрено столько же этапов реализации проекта. Начальная цена каждого из лотов варьируется от 7,2 до 9,6 млн рублей, общая стоимость выходит минимум в 54,2 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на сад-трансформер в Кронштадте Смольный выделит порядка 74 млн рублей. В июне администрация Кронштадтского района Петербурга разместила две закупки. 

Фото: портал госзакупок

Теги: московская площадь, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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