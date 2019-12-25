Смольный выделит примерно 74 млн рублей на сад-трансформер в Кронштадте

Администрация Кронштадтского района разместила две закупки.

Сад-трансформер будет создан на Якорной площади в Кронштадте. Администрация района готова потратить на это 73,793 млн рублей, согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Администрация Кронштадтского района разместила две закупки. Одна из них касается создания искусственных холмов и установки хвойных деревьев, а вторая - посадки кустарников и цветов.

В документах указано, что в саду планируется установить 40 сосен в кашпо, посадить 15 кустов можжевельника, 800 парковых роз, 800 гортензий, 3,5 тыс. осоки, 8 тыс. голубых однолетних цветов, а также 14,6 тыс. и 20 тыс. синих и белых однолетних цветов соответственно.

Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 28 июня. Все работы должны быть выполнены не позднее 25 июля.

Стоит отметить, что в прошлом году сад-трансформер был открыт в Кронштадте в День ВМФ. На площади установили почти 600 вазонов. В цветочном оформлении преобладали синие и голубые тона, а ряды контейнеров с посадками образовывали линии, имитирующие движение волн.

Ранее мы сообщили о том, что "Горэлектротранс" закупит троллейбусы и трамваи за 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района (архив)