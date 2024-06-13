"Горэлектротранс" закупит троллейбусы и трамваи за 1,5 млрд рублей

Поставки троллейбусов будут осуществляться в три этапа.

СПб ГУП "Горэлектротранс" планирует приобрести в этом году 20 новых троллейбусов и несколько трамваев, выделив на это более 1,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет "Петербургский дневник".

Согласно условиям конкурса, троллейбусы должны быть не старше года на момент подписания договора и служить не менее 15-nb лет. Поставки будут осуществляться в три этапа: четыре троллейбуса к концу сентября, шесть за октябрь и оставшиеся до конца ноября.

Конкурс на поставку трамваев предполагает закупку четырёх низкопольных трёхсекционных вагонов, способных двигаться в обе стороны. Максимальная цена контракта на их поставку составляет 715 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)