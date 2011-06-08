ГАТИ согласовала работы по благоустройству сада на шоссе Революции

В качестве заказчика работ выступает районная администрация. Она же является их исполнителем в рамках программы "Жилье и городская среда".

ГАТИ завершила согласование благоустройство сада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга. Исполнителю выдали ордер для начала работ, сообщила пресс-служба инспекции.

Так, у дома №87 планируют возвести велодорожки, детские площадки и рекреационные зоны. Кроме того, будет обустроена набережная реки Лубьей, проведено озеленение и установлено новое освещение. Все работы завершатся в конце апреля 2024 года.

В качестве заказчика работ выступает районная администрация. Она же является их исполнителем в рамках программы "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорском парке завершено благоустройство площадки для отдыха.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)