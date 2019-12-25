В Зеленогорском парке завершено благоустройство площадки для отдыха

Зеленая зона открыта для посетителей.

В субботу, 12 августа, в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия рассказали о завершении благоустройства площадки для отдыха в Зеленогорском парке Курортного района. Зона открыта для посетителей.

В Зеленогорском парке специалисты постарались максимально встроить современную площадку в ландшафт, сохранить изначальные природные данные, при этом создать красивое и современное пространство, в том числе для маломобильных групп населения. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

На зеленой территории возведены крытая сцена с пандусами для заезда. По бокам установлены столы со скамейками. Кроме того, дорожки и газоны приведены в порядок, а в клумбах и вазонах высажены цветы.

Ранее на Piter.TV: на территории бывшего завода "Самсон" проведут благоустройство.

Фото: Piter.TV