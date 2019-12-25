С зимы в Ленобласти добыли 15 тысяч тонн рыбы

Также увеличился объем добычи корюшки.

В четверг, 9 июля, в стране отмечается День рыбака.В профессиональный праздник удалось подсчитать, что с января 2020 года объем рыбного промысла в 47-ом регионе составил до 15,3 тысяч тонн, закрыв таким образом 70% годового плана. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



За полгода в региональных водоемах вырастили 6,02 тысяч тонн форели, из которых получилось реализовать 2,3 тысячи тонн. В частности, было добыто 1 093 тысяч тонны корюшки. По сравнению с прошлогодними показателями эти объемы выросли на 15% и 31% соответственно.



В общей сложности в Ленобласти работают 177 субъектов, связанных с рыбным промыслом. Сотрудники отметили профессиональный праздник на базе рыбоперерабатывающего предприятия "Балтийский берег" в Ломоносовском районе.



Ранее мы рассказали о том, что сельские дома культуры Ленобласти получат дополнительное финансирование.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области