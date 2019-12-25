Сельские дома культуры Ленобласти получат дополнительное финансирование

Правительство выделит 1 миллион рублей на закупку дополнительного оборудования и декораций.

Власти Ленинградской области выделят средства на развитие 10-ти домам культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В частности, поддержку получат ДК Большой Вурды, комплекс "Алексино" и в Волховском районе. В учреждениях появятся новое оборудование, мебель и дополнительный реквизит.

Из областной казны в общей сложности будет выделен 1 миллион рублей по результатам дистанционного конкурса, прошедшего в этом году.

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Фото: Piter.TV