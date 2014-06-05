С завода "Азовсталь" вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ

С завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент телеканала RT Максим Тоури в своем Telegram-канале.
Украинских военнослужащих вывозят с территории предприятий на автобусах. Около 50 из них раненные. Их уже доставили в ЦРБ Новоазовска, которая находится под контролем ДНР. Остальные бойцы ВСУ отправились в сторону Еленовки.
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Видео: Telegram / MaximToury
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