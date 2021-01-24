С задержками зарплаты столкнулись 17% петербуржцев с начала года

Чаще всего в срок выплачивали зарплаты госслужащим и специалистам по добыче сырья.

В Петербурге 17% горожан столкнулись в задержками зарплаты с начала года. Из них 6% получили заработную плату не вовремя в январе, 5% % — в феврале и ещё 6% — в марте. Об этом свидетельствует данные HeadHunter.

Работодатели из сферы искусства, развлечений и масс-медиа чаще всего задерживали. В сфере туризма и ресторанного-гостиничного бизнеса также столкнулись с этой проблемой. Тройку завершает сфера строительства, где также высока доля задержек зарплаты.

Чаще всего в срок выплачивали зарплаты госслужащим и специалистам по добыче сырья. Добавим, что 61% периодически получают премии. У 18% респондентов они ежемесячные, годовые у 17%, за конкретный проект – у 9%. Реже всего дополнительные вознаграждения выписывают банковским сотрудникам и госслужащим.

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Фото: Piter.tv

