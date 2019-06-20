Ольга Любимова рассказала о проектах по поддержке молодых творческих специалистов.

Всероссийская актерская биржа поможет поддержать выпускников театральных вузов. Соответствующей информацией с журналистами в рамках правительственного брифинга поделилась министр по культуре России Ольга Любимова. Она пояснила прессе, какую государственную поддержку творческим направлениям и профессиям оказывают власти страны.

Ольга Любимова обратила внимание СМИ на реализуемый проект Всероссийской актерской биржи. Данная онлайн-платформа призвана помогать выпускникам профильных факультетов с поиском работы. Сейчас по данному направлению ежегодно выпускается не менее 1,3 тысячи человек. Студенты могут отправить свои данные на сайт актерскаябиржа.рф, предоставив свое портфолио, резюме и документы, которые подтверждают причастность к творческому вузу. Также на ресурсе выставляются вакансии, связанные как с проектной деятельностью, так и с постоянным сотрудничеством.

В Минкульте РФ добавили, что на фестивале "Будущее театральной России", который открывается 11 мая в Ярославле, молодые артисты смогут продемонстрировать публике свои творческие успехи, а также найти себе будущего работодателя. Также поддержку сотрудникам культурной сферы оказывает Фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов.

Любимова рассказала какие мероприятия запланированы в рамках Года культурного наследия народов России.

Фото и видео: Правительство России