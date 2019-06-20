В Минкульте РФ рассказали о намерении популяризировать народное творчество.

Глава министерства по культуре России Ольга Любимова рассказала, какие мероприятия запланированы в рамках Года культурного наследия народов России. Чиновница выступила на правительственном брифинге. Она пояснила журналистам, что профильное ведомство получило порядка 1,5 тысяч обращений от органов власти на местах, представителей бизнеса, НКО и активистов по вопросам проведения мероприятий.

Любимова подчеркнула, что в список войдут события, связанные с реставрацией объектов культурного наследия, фольклорные фестивали и марафоны. Также запланирована акция "Родное-Народное". Правительство организует гастрольные туры для национальных коллективов. Основной задачей года Любимова считает популяризацию народного творчества. На реализацию планов предусмотрена государственная финансовая поддержка.

Нам очень важно, чтобы в том числе наши коллективы – народные, творческие – обрели грантовую поддержку, как и наши классические оркестры, которые уже привыкли к этой поддержке. Ольга Любимова, глава Минкульта России

Напомним, что российский лидер объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России. Он проводится в целях сохранения культурных традиций, памятников истории.

В Минкультуры рассказали о мероприятиях, которые россияне смогут посетить в период майских праздников.

Фото и видео: Правительство России