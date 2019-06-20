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В Минкультуры рассказали о мероприятиях, которые россияне смогут посетить в период майских праздников
Сегодня, 10:21
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В Минкультуры рассказали о мероприятиях, которые россияне смогут посетить в период майских праздников

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Ольга Любимова сообщила о создании топ-10 мероприятий в каждом регионе РФ.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о мероприятиях, которые граждане страны смогут посетить в период майских праздников в текущем году. Информацией чиновница поделилась с журналистами во время правительственного брифинга. Профильное ведомство составило для каждого субъекта РФ перечень из десяти самых значимых событий. В том числе их можно посетить по "Пушкинской карте". По мнению Любимовой, этот перечень послужит ориентиром для молодежи, которая присоединилась к государственной программе.

Это яркая, большая, разнообразная программа, представленная в каждом регионе страны.

Ольга Любимова, министр культуры

В числе самых ярких мероприятий министр культуры России отметила фестиваль "Звезды на Байкале", который проводится в Иркутске, концерт коллектива "Донбасс" в Кемерове и Красноярске, а также историческую выставку, посвященную Древнему Египту в Пушкинском музее Москвы. Она призвала посетить отечественные кинопремьеры "Крылья над Берлином", "Первый Оскар", а также анимационную картину "Суворов".

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Фото и видео: Правительство России

Теги: 9 мая, майские праздники, минкульт, ольга любимова, пушкинская карта
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино, Музыка,

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