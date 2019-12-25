С января жертвой телефонных мошенников стал каждый второй петербуржец

За 6 месяцев было совершено 460 тыс. атак на мобильные устройства горожан.

По состоянию на II квартал 2022 года каждый второй горожанин Северной столицы столкнулся с телефонными мошенниками. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург", ссылаясь на исследование "Лаборатории Касперского".

Судя по полученным данным, в I квартале звонки и SMS от аферистов получили 41% петербуржцев, а во II квартале эта цифра возросла еще на 9%. Примечательно, что 98% респондентов жаловались именно на спам-рассылку.

В период с января по июнь 2022 года в Петербурге было совершено 460 тыс. атак на мобильные устройства горожан: в 36% случаев речь шла о почтовом спаме, а в 18% –об угрозах.

Ранее дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова рассказала, как ее развели телефонные мошенники.

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