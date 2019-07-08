Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова рассказала, как ее развели телефонные мошенники

Точную сумму, которая девушка перевела неизвестным, она называть не стала.

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова рассказала, как ее обманули телефонные мошенники. Ранее историю упомянул Дмитрий Песков, а теперь девушка решила сама поделиться произошедшим в соцсетях.

По словам Елизаветы, это произошло зимой. Обычно она никогда не отвечает на незнакомые номера, но происходящее было похоже на "гипноз". Пескова опровергла слова о том, что она назвала все пины, так как помнила, что это небезопасно.

Мошенники, убедив меня в том, что произносить в слух ничего не надо, подловили меня на уведомлении, которое на самом деле пришло в приложении одного из банков! Я очень спешила, но увидев его, решила их выслушать. Под предлогом, что срочно нужно обезопасить мои счета, они попросили скачать какое-то приложение, в котором пришёл запрос на что-то вроде демонстрации экрана (то есть они и так видели, что я ввожу).

После этого мошенники попросили создать сберегательный счет, назвать его своим именем, а затем переводить туда суммы в размере 5-10 тысяч рублей. Когда девушку переключили на следующий банк, она поняла, что происходит.

На третьем банке я позвонила своему менеджеру из Тинькова и поставила обоих на громкую, чтобы он слышал, о чем они меня просят. Наверное, я повелась, так как уже год пользуюсь одним банком, с менеджером которого и общаюсь. С другими двумя я давно не говорила, в спешке подумала, что это кто-то новый.

В итоге деньги каким-то образом все-таки удалось вернуть.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @lisa_peskova