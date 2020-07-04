Он также похвалил службы безопасности банков, которые хорошо среагировали на ситуацию и вернули все деньги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь. Об этом он заявил на марафоне "Знание. Сила".

По словам Пескова, это произошло в прошлом году, когда его дочь назвала все свои ПИН-коды мошенникам и лишилась денег с двух карточек. Пресс-секретарь главы государства, такие люди владеют талантом хорошо убеждать. Он также похвалил службы безопасности банков, которые хорошо среагировали на ситуацию и вернули все деньги.

Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Росссии

Ранее Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"