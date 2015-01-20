С января по ноябрь в Петербурге поженились 47,9 тыс. пар

За 11 месяцев в городе родилось более 44 тыс. детей.

В Петербурге с января по ноябрь 2023 года зарегистрировали брак более 47,9 тыс. влюбленных. За это же время развелись 24,8 тыс. пар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

В городе функционируют 24 дворца бракосочетания, самый популярный из них находится на Английской набережной. Сегодня, 18 декабря, органам ЗАГС исполняется 106 лет. В 1917 году был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния".

Добавим, что за 11 месяцев в городе на Неве родились более 23,2 тыс. мальчиков и 21,2 тыс. девочек.

Ранее на Piter.tv: свыше 600 пар зарегистрировали брак в Ленобласти за ноябрь.

Фото: Pxhere