Петербургские велосипедисты и самокатчики заплатили 250 тыс. рублей штрафов

Судебные приставы взыскали с нарушителей ПДД значительные суммы, при этом количество правонарушений по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

В Санкт-Петербурге с пользователей велосипедов и электросамокатов взыскали порядка 250 тысяч рублей за несоблюдение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, с начала 2025 года было заведено 144 исполнительных производства на общую сумму около 115 тысяч рублей.

"С января на основании постановлений об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с 312 жителей города взыскано порядка 250 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось. За первое полугодие 2024 года судебные приставы инициировали 561 исполнительное производство на сумму 500 тысяч рублей. Наибольшее число правонарушений фиксируется в Центральном, Кировском и Адмиралтейском районах города.

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