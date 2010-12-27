Около офиса "Аэрофлота" выстроилась очередь ветеранов ВОВ

Пенсионеры составили на бумаге список, чтобы не остаться без билета.

Утром 25 апреля около офиса авиакомпании "Аэрофлот" на Рубинштейна выстроилась внушительная очередь из пенсионеров. Как сообщают очевидцы, люди пришли получить бесплатный билет для ветеранов Великой Отечественной Войны.

Пользователи соцсетей рассказали, что между собравшимися не обошлось без споров и толкотни. В конечном итоге несколько десятков пожилых людей составили на бумажках списки очереди, боясь, что кому-то не достанется.

Даже скорая приезжала. До слёз жалко их, людей, стойко переживших лагеря фашистов, блокаду, ужасы войны... А теперь рискуют здоровьем в очереди на бесплатный авиабилет.

Да их надо в любой день бесплатно возить, а не раз в год. Что же не так с нашей страной? Пользователи соцсетей "ВКонтакте"

Петербуржцы задаются вопросом, почему "Аэрофлот" не смог сделать доставку билетов на дом, вместо этого заставив ветеранов и их семьи стоять и мерзнуть на улице.

Ранее Piter.tv рассказывал, что "Аэрофлот" запускает акцию для участников Великой Отечественной войны. Речь идет об акции бесплатных полетов для ветеранов в честь 73 годовщины Победы. Впервые такое мероприятие прошло в 2001 году. С 24 апреля по 12 мая 2018 года все желающие смогут купить билеты на рейс эконом - класса. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы будут доступны на перелеты в бизнес-классе. Пожилые люди имеют право взять с собой сопровождающего, который также полетит бесплатно. Это может быть родственник, достигший 18 лет. Перевозка должна начинаться с 3 по 12 мая. Срок действия авиабилетов, выданных по акции - 1 месяц.

Фото: ВКонтакте / unreleased_dtp