"Аэрофлот" запускает акцию для участников Великой Отечественной войны

К годовщине Победы ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на полеты авиакомпании.

Аэрофлот запустил акцию для участников Великой Отечественной войны. Такую информацию сообщили на пресс-конференции председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков и директор филиала ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" Василий Налетенко.

Речь идет об акции бесплатных полетов для ветеранов в честь 73 годовщины Победы. Впервые такое мероприятие прошло в 2001 году. По данным авиакомпании, около 80 тысяч человек стали ее участниками. В позапрошлом году, в рамках акции "Аэрофлота", оформили около 4200 билетов, в 2017 году - почти 5500 билетов.

С 24 апреля по 12 мая 2018 года все желающие смогут купить билеты на рейс эконом - класса. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы будут доступны на перелеты в бизнес-классе. Пожилые люди имеют право взять с собой сопровождающего, который также полетит бесплатно. Это может быть родственник, достигший 18 лет. Перевозка должна начинаться с 3 по 12 мая. Срок действия авиабилетов, выданных по акции - 1 месяц.

Отметим, что помимо ветеранов Великой Отечественной войны, эта льгота доступна участникам Советско-Польской войны 1920 года, боевых действий в Испании 1936-1939 годов и других важных сражений вплоть до 1969 года. Для участников боевых действий в Афганистане и Чечне "Аэрофлот" пока не планирует запускать льготные полеты.

Фото: Piter.TV