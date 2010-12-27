Сотрудники Смольного помогли выехать незаконно работающему кафе на Рубинштейна

Пользователь помещения не освободил его к установленному сроку.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проверил, как используется и сохраняется государственное имущество. В июне ведомство наведалось в нежилой объект по адресу ул. Рубинштейна, дом 10, лит. А, помещение 2-H.

Еще тогда сотрудники ККИ установили, что на первом этаже многоквартирного жилого дома находится кофейня. Она заняла площадь более 40 кв. метров без необходимых на то документов.

Ранее помещение нежилого фонда по договору относилось к ЗАО "Нева-Пресс", но в начале июня 2019 договор был расторгнут.

Пользователя объекта уведомили, что помещение надо освободить. В установленные сроки оно было освобождено лишь частично. Собрать все остальное помог ККИ вместе с подведомственной организацией. Вчера, 1-го июля, они приехали в точку общественного питания и вынесли оттуда оставшуюся мебель и оборудование.

Далее помещение передадут по акту администрации Центрального района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комитет также провел рейд по незаконным летним кафе в Приморском парке Победы. Владелец кофемашины не согласился, чтобы ее увезли и устроил шоу. Конфликт закончился общением с полицией.

Фото: gov.spb.ru