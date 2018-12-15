Хозяин боролся за свою кофейную "точку" с сотрудниками ККИ на Марсовом поле

Кофемашина находилась на городской территории незаконно.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели в Петербурге очередной рейд. Они прошлись по Приморскому парку Победы, чтобы выявить и пресечь незаконное использование городской земли. Об этом 1-го июля рассказала пресс-служба ведомства.

В результате проверок изъяли тележки-холодильники, прилавки с продуктами и 4 единицы мебели. Также сотрудники ККИ обнаружили самовольное размещение летнего кафе. Его собственнику пришлось освободить территорию.

Один из нарушителей оказался не согласен с сотрудниками комитета и постарался защитить свое имущество. Владелец по продаже кофейных напитков на Марсовом поле не хотел отдавать свой фургончик эвакуаторам. Он запрыгнул на платформу эвакуатора, но получил травму. От госпитализации отказался.

Чтобы унять продавца, пришлось вызвать полицейских. Они составили на хозяина кофейной "точки" протокол. Также сотрудники комитета подали на мужчину заявление по факту противодействия законным требованиям должностного лица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ККИ пресек деятельность двух незаконных летних кафе.

Фото: gov.spb.ru