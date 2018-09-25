В центре Петербурга избавились от двух незаконных летних кафе

На них пожаловались жители города.

Чиновники из комитета по контролю за имуществом проверили террасы летних кафе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Смольный приходили жалобы от горожан на летние веранды ресторанов по Соляному пер.,16 и Колпинской ул.,15. Петербуржцы сообщили, что из-за шума с улицы и сигаретного дыма трудно находиться дома.

Комитет проверил заведения по этим адресам. Оказалось, что летняя веранда на Соляном переулке находится незаконно, так как она принадлежит ООО "Сирень". Договор о размещении сезонного объекта расторгли еще в октябре 2018. На Колпинской ул.,15 летнее кафе расположили на территории городского значения. Там его быть не должно.

В итоге земельные участки владельцам кафе пришлось освободить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Нижнем парке Петергофа отреставрируют Большую оранжерею и погреб.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом