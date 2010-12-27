В Нижнем парке Петергофа отреставрируют Большую оранжерею и погреб

Работы планируют завершить 12 мая 2022 года.

В Нижнем парке Петергофа в течение трёх лет будут реставрировать Большую оранжерею и погреб. Об этом сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ). Именно она выдала соответствующий ордер на восстановление объекта культурного наследия.

Здание было построено в XVIII веке для выращивания экзотических видов растений. В настоящее время состояние оранжереи оценивают как аварийное - на стенах пошли трещины, разрушается кладка на уровне цоколя, крыша требует ремонта, деревянные балки начали подгнивать.

ГМЗ "Петергоф" намерен потратить на реставрацию объекта культурного наследия около 105 млн. рублей.

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