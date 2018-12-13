В Таврическом саду могут открыть креативное пространство

Предложение инвестора было опубликовано на сайте Смольного.

В понедельник, 27 мая, комитет по инвестициям Петербурга напомнил о приеме заявок на инициативу государственно-частного партнерства по реконструкции и использованию теплиц Таврического сада на Потемкинской улице.

В частности, была опубликована частная концессионная инициатива ООО "ТатПроект" (холдинг Ginza Progect), которая "предусматривает реконструкцию теплиц Таврического сада в целях их эксплуатации в качестве объекта социально-культурного назначения".

На новом месте может появиться оранжерея, там могут проводиться выставочные мероприятия и ярмарки, концерты, театральные или оперные постановки. Предусматривается создание детских секций и точек общепита.

Отметим, что прием заявок к участию в конкурсе продлится с 25 мая по 8 июля. По его итогам и будет заключен соответствующий договор государственно-частного партнерства с концессионером.

Фото: George Shuklin / лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic