С улицы Кораблестроителей вывезли 25 кг батареек, брошенных у экобокса

На термометры и батарейки, лежащие на земле, обратил внимание житель.

В субботу, 13 марта, бригада экологической службы СПб ГУП "Экострой" ликвидировала аварийную ситуацию на улице Кораблестроителей. Там были обнаружены опасные отходы. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Сообщение в комитет по природопользованию поступило от жителя Петербурга. Батарейки, медицинские термометры и люминесцентные лампы лежали рядом с оранжевым экобоксом №32. Ртути специалисты не обнаружили, в том числе паров в воздухе.

Всего было собрано 25 кг батареек, 9 медицинских термометров и 28 люминесцентных ламп. Их утилизируют.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что свалки в заказнике "Озеро Щучье" и Приморском районе ликвидируют.

Фото: vk.com/spb_ecostroy