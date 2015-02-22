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С улицы Кораблестроителей вывезли 25 кг батареек, брошенных у экобокса
Сегодня, 14:13
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nadezhda_sib

С улицы Кораблестроителей вывезли 25 кг батареек, брошенных у экобокса

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На термометры и батарейки, лежащие на земле, обратил внимание житель.

В субботу, 13 марта, бригада экологической службы СПб ГУП "Экострой" ликвидировала аварийную ситуацию на улице Кораблестроителей. Там были обнаружены опасные отходы. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Сообщение в комитет по природопользованию поступило от жителя Петербурга. Батарейки, медицинские термометры и люминесцентные лампы лежали рядом с оранжевым экобоксом №32. Ртути специалисты не обнаружили, в том числе паров в воздухе. 

Всего было собрано 25 кг батареек, 9 медицинских термометров и 28 люминесцентных ламп. Их утилизируют. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что свалки в заказнике "Озеро Щучье" и Приморском районе ликвидируют. 

Фото: vk.com/spb_ecostroy

Теги: батарейки, термометры, экобокс, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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