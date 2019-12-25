Свалки в заказнике "Озеро Щучье" и Приморском районе ликвидируют

Объекты будут ликвидировать в два этапа.

В среду, 10 марта, в пресс-службе комитета по природопользованию рассказали, что профильные ведомства начали ликвидацию двух крупных свалок: на территории заказника "Озеро Щучье" и в Приморском районе города.

Отмечается, что свалка в "Озеро Щучье" образовалась еще в 1960-х года. Через двадцать лет территорию закрыли, засыпали грунтом и использовали территорию в 1,2 гектара в качестве снежной свалки.

Крупная свалка находятся также на перекрестке Яхтенной и Мебельной улиц и на пересечении улицы Оптиков и Полиграфмашевского проезда. Свалка на территории 106 гектаров была создана в начале 1930-х годов и действовала до 1976 года.

Ликвидация пройдет в два этапа. Сначала отходы вывезут, а после начнут восстановление плодородного слоя почвы (высадку травы, деревьев и кустарников).

Ранее мы писали, что две незаконные свалки ликвидируют в Пушкинском районе.

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