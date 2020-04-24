Видео: Неизвестный угнал у инженера иномарку с улицы Ивана Фомина

Злоумышленника разыскивает полиция.

В четверг, 23 апреля, в полицию обратился 59-летний инженер-технолог и рассказал, что с парковки у дома №13 корпус 1 по улице Ивана Фомина пропала его серая иномарка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах, в нашем распоряжении также оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, около 5.40 утра к "Хендай" подошел неизвестный мужчина и спустя всего две минуты уже уехал на чужой машине в неизвестном направлении. Автовладелец оценил застрахованную потерю в 1,6 миллиона рублей, уже возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы задержали виновника ДТП с трамваем на Маршала Говорова.

Видео: Piter.TV