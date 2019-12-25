С улицы Александра Матросова неизвестный угнал иномарку за 2,7 млн рублей

Камеры зафиксировали машину на трассе "Скандинавия".

Утром 15 октября в полицию Петербурга обратился 40-летний гендиректор компании-оператора связи. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям об угнанной машине.

Иномарка "Киа Соренто Прайм" была припаркована у дома №20 корпус 2 по улице Александра Матросова, в последний раз владелец видел свой автомобиль вечером 14 октября. Ущерб автомобилист оценил в 2,7 млн рублей.

По данным полиции, примерно в 22.11 в среду камера на фасаде дома заметила, как иномарка движется вдоль дома, а уже в 22.40 машину зафиксировали камеры на автодороге "Скандинавия".

Возбуждено уголовное дело о краже, угонщика ищут.

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Фото: pixabay