С улиц города вывезли больше тысячи кубометров мусора

Для того, чтобы вымыть улицы, использовали 430 литров шампуня.

На прошедшей неделе (31 мая – 6 июня) с петербургских улиц было вывезено 1200 кубометров мусора и 2100 тонн смета, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Так, специалисты истратили более 48 тысяч кубометров воды и 430 литров шампуня на мытье улиц. Уборкой занимались 545 единиц техники и почти тысяча работников ручного труда. По ночам работали 200 человек и 500 спецмашин. Уборкой парков, садов и скверов занимаются 300 спецмашин и 948 дворников.

За прошедшие сутки уже собрали более 170 кубометров мусора и 395 тонн мусора. Для мытья использовали почти 7000 кубометров воды и более 50 литров шампуня.

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Фото: Piter.tv