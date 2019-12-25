Обязательная маркировка табака принесла бюджету России дополнительные 5,2 млрд рублей

Доля нелегального табака в стране снизилась до 7-10%.

Введение обязательной маркировки табака принесло в бюджет России дополнительные 5,2 млрд рублей за счет уплаты акцизов. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин в интервью ТАСС. ЦРПТ отвечает за национальную систему маркировки товаров.

После введения маркировки в России неожиданно появились новые табачные фабрики. Эти предприятия ранее не отчитывались о своей деятельности и соответственно не платили налоги. Мы подсчитали, что за два года только эти новые компании принесли в бюджет страны дополнительные 5,2 млрд рублей за счет уплаты акцизов. Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ

При этом прирост акцизов выше, чем темп индексации, установленный правительством России.

Дубин также рассказал, что в стране сократилась доле нелегального табака. После введения обязательной маркировки число подделок снизилось с 15 до 7-10%.

За последние два года была введена обязательная маркировка для 12 товарных групп. При этом к маркировке присоединяются страны ЕАЭС.

Ранее мы сообщали, что россиян предупредили о возможном дефиците мороженого из-за введения обязательной маркировки этого продукта.

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