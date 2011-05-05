С улиц Петербурга вывезли 830 грузовиков снега за сутки

По данным Комблага, с помощью КамАЗов удалось убрать 16,6 тыс. кубометров снега.

За прошедшие сутки с улиц Северной столицы было вывезено 830 груженых снегом КамАЗов. Как сообщила городского пресс-служба Комитета по благоустройству, коммунальщики убрали 16,6 тыс. кубометров снега.

В течение четверга высота снежного покрова в Петербурге возросла на 3 сантиметра, однако дополнительный объём визуально придают заносы. Наиболее сложная задача в такой ситуации ложится на плечи работников ручного труда, которые вынуждены собирать тяжелый снег из лотковых зон, а также у остановок, на переходах, на узких тротуарах и в пешеходной зоне.

В пятницу, 9 декабря, в уборке Петербурга от снега принимают участие 920 единиц техники и 994 работника. Задать вопрос относительно их работы можно по телефону 314-60-13.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных петербуржцы смогут отдохнуть от ветра и снега.

Фото: Piter.TV