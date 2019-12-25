На выходных петербуржцы смогут отдохнуть от ветра и снега

Возможно, в городе даже выглянет солнце.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась сегодня ночью до -0,4 градуса, это самое высокое значение за все начало декабря. Однако выше температура уже не поднимется, а постепенно начнет понижаться. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В выходные дни отдыхаем от снега, от ветра, даже солнышко может показаться, но вот температура воздуха будет продолжать понижаться. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге на выходных ожидается от -4 до -9 градусов, по Ленобласти при прояснениях температура понизится и до -10…-15 градусов.

Получается, что в выходные дни отличная погода по всей нашей территории. Но это затишье перед бурей, так как южный циклон всё же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе. Александр Колесов, синоптик

С 12 декабря в Петербурге снова ожидаются снег, ветер, возможны даже метели.

Фото: Piter.tv