  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С улиц Петербурга за зиму убрали более 3,5 млн кубометров снега
Сегодня, 13:55
115
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

С улиц Петербурга за зиму убрали более 3,5 млн кубометров снега

0 0

Сейчас дороги обрабатывают противогололедными материалами.

За зимний сезон дорожные предприятия комитета по благоустройству вывезли более 3,5 млн кубометров снега и наледи. Столько же снега было в 2018-2019 годах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Только за последнюю неделю, с 21 по 27 февраля, было вывезено более 219 тысяч кубометров. Первоочередная задача на данный момент — избавиться от осадков на газонах. Кроме того, специалисты проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Для этого городские дороги точечно увлажняют солевыми растворами. 

Они упрощают процесс сбора пыли и зимней грязи подметально-уборочной техникой и одновременно не дают образоваться скользкости, как это могло бы случиться при использовании только лишь воды.

комитет по благоустройству.

К мойке города приступят при установлении стабильной "плюсовой" температуры воздуха. 

Ранее Piter.tv рассказал, как некачественная уборка снега повлияла на деревья, ограждения и дороги. 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: снег, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии