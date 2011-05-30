С улиц Петербурга ежедневно собирают по 220 тонн песка и пыли

При плюсовых температурах в Петербурге активно моют тротуары, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта, островки безопасности и лотковую зону.

Стало известно, что за минувшие сутки с дорог вывезли в среднем по 220 тонн смета. В дневное время в городе работают около 100 различных поливомоечных машин. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

При плюсовых температурах в Петербурге активно моют тротуары, дорожные ограждения, остановки общественного транспорта, островки безопасности и лотковую зону. Всего с начал года с улиц города вывезено 1600 тонн песка и пыли.

Кроме этого, дорожники продолжают вывозить снег. Так, за минувшие сутки вывезли более 12 тыс. кубометров снега. Всего с начала вывезли почти 4 млн кубометров снега.

Добавим, что ежедневно на уборку города выходят 1 200 дворников и около 700 единиц техники.

Ранее в Петербурге прошла первая полноценная мойка проезжей части. Для замывки дорожного полотна были выпущены сразу несколько комбинированных машин.

Фото: Piter.tv

