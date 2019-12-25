С транспортной компании в Петербурге взыскали 320 штрафов ГИБДД

Штрафы выписаны за превышение скорости.

Транспортная компания из Петербурга за октябрь-ноябрь 2020-го года получила 230 штрафов ГИБДД. Судебные приставы списали средства с банковского счета должника. Об этом рассказала пресс-служба УФССП по Петербургу.

Компания занимается организацией работы транспортной службы для мероприятий. Общая сумма штрафов ГИБДД составляла 220 тыс. рублей. Они были выписаны за превышение установленной скорости.

Прежде чем списать средства, организацию предупредили о возбуждении исполнительных производств. Отмечается, что штрафы у нее копились и ранее. С 2019-го года компания заплатила уже более 650 тыс. рублей. Она является лидером по количеству исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке помогли получить 2,1 млн зарплаты и официально уволиться.

Фото: УФССП по СПб