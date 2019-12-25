С территории ЛАЭС украли скульптуру деревянной совы

Полиция ищет свидетелей, которые могли что-то видеть.

Во вторник, 9 марта, представители Ленинградской атомной электространции заявили в соцсетях, что деревянная скульптура между учебными центрами ЛАЭС исчезла.

В 2018 году на дереве установили скульптуру совы, пропажу которой заметили сотрудники центров, вернувшиеся на работу после весенних праздников. Идея сделать памятный символ из упавшего дерева принадлежала инструктору учебного центра ЛАЭС Владиславу Королеву.

Полиция ищет свидетелей инцидента.

Ранее мы писали, что молодого убийцу с улицы Фрунзе в Петербурге объявили в международный розыск.

Фото: vk.com/leningradaes