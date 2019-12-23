С российского рынка уходит еще одна финская компания

Юридическая фирма из Финляндии перешла под крыло российской.

Юридическая компания Castren&Snellman из Финляндии закрывает свой бизнес в России, организация перейдет под крыло российской юридической Capital Legal Services. Об этом сообщили в самой компании в начале февраля.

В Capital Legal Services отметили, что финны присоединятся к российской организации к концу первого квартала текущего года. Своих клиентов Castren&Snellman не бросит, а продолжит сопровождать через новую компанию.

Старейшая финская фирма открыла свой первый петербургский офис в 1994 году, специалисты оказывали правовую в областях недвижимости, разрешении споров, интеллектуальной собственности, налоговом праве. В минувшем году компания удостоилась премии РОСИНФРА в номинации "Лучший юридический консультант".

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