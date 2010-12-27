С рек и каналов Петербурга убрали 109 кг опасных отходов

Экологическая аварийная служба в период с 29 октября по 5 ноября получила 210 обращений от жителей Петербурга.

Компания "Экострой", подведомственная Комитету по природопользованию предприятием собрала с рек и каналов Петербурга 176 кубометров отходов. Об том сообщает пресс-служба Смольного.

Экологическая аварийная служба в период с 29 октября по 5 ноября получила 210 обращений от жителей Петербурга по вопросам экологической безопасности. После поступивших заявок сотрудники "Экострой" проводили обследования и решали аварийные случаи.

Утилизировать пришлось 109 килограммов опасных отходов.

Ранее на Piter.TV: На Волге специалисты нашли 230 загрязняющих объектов.

Фото: pixabay