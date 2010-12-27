На Волге специалисты нашли 230 загрязняющих объектов

"ПолитЭксперт" узнал у сотрудников Минприроды, какие объекты портят экологию Волги.

На Волге специалисты федеральной службы по надзору в сфере природопользования Минприроды России провели проверку водоема и берегов реки. После первой проверки нашли примерно 230 объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, во время второго этапа исследжователи проводили аэрофотосъемку. Все найденные объекты будут уничтожены в рамках программы "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги". Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Сотрудники ведомства рассказали, какие именно объекты портят экологию Волги сразу в 17 регионах России. 199 объектов – это затонувшие предметы, 21 – переработанные отходы с производства, 12 – биозахоронения и т.д. Только в трех областях, где протекает Волга, не было обнаружено никаких затонувших предметов. Это Костромская, Тверская и Ярославская области.

Как сообщает "ПолитЭксперт", по факту проведения второго этапа с фотосъемкой сейчас идет экспертиза. По снимкам исследователи составят карту предметов отрицательного влияния на Волгу.

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